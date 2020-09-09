Роботов-собак будут использовать военные

Для учений военно-воздушных сил США использовали собак-роботов. Солдат учат с ними взаимодействовать.
Роботов-собак послали на потенциально враждебную взлетно-посадочную полосу, чтобы разведали ситуацию. После них туда отправились солдаты. Об этом пишет CNN.
Работы - новое звено в том, что американские военные называют Передовой системой управления боем. Они используют искусственный интеллект и быстро обрабатывают данные для противодействия угрозам.
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"Солдаты должны научиться справляться с новым количеством данных, чтобы принять правильные решения во время боя. Правильная оценка - важнейший ресурс ведения боевых действий. Не менее важный, чем реактивное топливо или спутники, которые уже стали ключевыми в войне нового поколения", - заявил помощник секретаря ВВС по вопросам комплектации, технологий и материально-технического обеспечения Уилл Ропер.
Учения включали все роды войск США и производителей технологической продукции. Состоялись параллельно в 30 местах по стране.
Работы-собаки дают обзор территории и много другой информации. Они функционируют как автономные беспилотные наземные транспортные средства. Могут работать в любой местности и окружающей среде.
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