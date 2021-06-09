Робот-медсестра с искусственным интеллектом ухаживать за больными

Команда ученых из Гонконга, которая создала знаменитого робота-гуманоида Софию, выпустила новый прототип - робота-медсестру Грейс.

Робот предназначен для ухода с пожилыми и нуждающимися. Особенно он стал актуальным для тех, кто оказался в беде ухода и изоляции во время пандемии. Об этом пишет Gulf News.



Одета в синюю униформу медсестры, Грейс имеет азиатские черты лица и каштановые волосы. У нее тепловизор на груди, который измеряет температуру пациента и его реакцию. Робот использует искусственный интеллект для диагностики и может говорить на английском, мандаринском и кантонском диалектах китайского.

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"Я могу посещать людей и делать их день ярче с помощью социальной стимуляции. А также могу проводить сеанс терапии и помогать медикам", - говорит Грейс.

По словам разработчика работа Дэвида Хэнсона, сходство Грейс с медсестрой и ее способность к социальному взаимодействию должны облегчить работу медицинского персонала, перегруженного во время пандемии.

"Человеческая внешность способствует доверию и природной взаимодействия. Мы запрограммированы на общение с глазу на глаз. Грейс может имитировать работу более чем 48 основных лицевых мышц и успокаивающе ведет себя подобно персонажам аниме. Часто ее поведение - это смесь азиатского и западного стилей", - говорит Хенсон.

По словам исполнительного директора предприятия Hanson Robotics и Singularity Studio Дэвида Лейка, до августа планируют начать массовое производство бета-версии Грейс, а в следующем году полностью развернуть ее работу в Гонконге, материковом Китае, Японии и Южной Кореи.

По словам Хенсона, стоимость роботов-гуманоидов, которые сейчас стоят как роскошное авто, снизится, когда компания будет производить их в количестве десятков или сотен тысяч единиц.