Ритуальные убийства. На мертвых животных нарисовали сатанинские символы

Серия ритуальных убийств животных произошла на юге Великобритании. Фото: The Mirror.

На юге Англии в селе Бремшоу (графство Гемпшир) произошла серия ритуальных убийств животных.

В окрестностях села были найдены трупы двух овец, а также израненная корова и два теленка. На шкурах животных были нарисованы пентаграммы. Сатанинские символы также обнаружили на стенах старинной церкви, пишет The Mirror.

По мнению местных жителей, за "сатанинскими убийствами" может стоять один из фермеров. Преступников может быть несколько, поскольку в одиночку поймать и зарезать овцу или корову сложно.

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Викарий местной церкви предположил, что это может быть серией ритуальных убийств. По его словам, район Нью-Форест, в котором расположилось село, с давних времен славился колдунами, связанными с темными силами.

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