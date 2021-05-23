РФ возобновила строительство Северного потока-2

Фортуна сейчас работает в водах Германии. Фото: Reuters

Российское судно-трубоукладчик Фортуна возобновило работы по укладке газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Германии.

Об этом сообщает DPA со ссылкой на пресс-службу оператора проекта Nord Stream-2.

Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ распорядилось немедленно выполнить разрешение на строительство участка протяженностью два километра. Трубы пока только положат на дно моря, монтаж проведут позже.

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Сервис слежения за движением морских судов MarineTraffic сообщает, что Фортуна находится в немецкой исключительной экономической зоне.

Укладку в водах Дании, где раньше работала Фортуна, пока продолжает судно-трубоукладчик Академик Черский.

Верховная Рада Украины обратилась в Палату представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки о введении санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" как инструмента гибридной войны страны-агрессора России.