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среда, 02 октября 2019 12:32

РФ хочет строить "Северный поток-2" в обход Дании

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РФ хочет строить &quot;Северный поток-2&quot; в обход Дании
Но прежде всего Россия настроена на получение разрешения Дании. Фото с открытых источников.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия готова построить морской трубопровод "Северный поток-2" в обход экономической зоны Дании, если и не согласует заявки на разрешение прокладывать газопровод в своих водах.

Об этом Новак заявил во время выступления на "Русском энергетической неделе", передает "Интерфакс".

"Проект реализуется, мы ожидаем решения Королевства Дания о выдаче разрешений. Понятно, что существуют и другие варианты маршрутов в случае отсутствия такого разрешения - просто проект тогда будет дороже, несколько по времени будет дольше реализовываться", - сообщил Новак.

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Он заявил, что прежде Россия настроена на получение разрешения Дании и прокладки труб в ее водах.

В то же время председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что недавно Дания выдала аналогичное разрешение на прокладку трубопровода через свои воды из Норвегии в Польшу.

Проект строительства российского газопровода "Северный поток - 2" завершено на три четверти.

Оператор проекта - Nord Stream 2 - приступил к заключению финальной части трубы, сообщает пресс-служба компании. По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии заключено 1 тыс. 855 км газопровода "Северный поток-2". Это 75% общей протяженности.

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