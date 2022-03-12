РФ готова возобновить переговоры с США, но "конфигурация изменилась"

Полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная, заявил Рябков. Фото: zn.ua

Россия готова возобновить диалог с США по так называемым "гарантиям безопасности".

Но в результате войны против Украины "конфигурация изменилась". Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает "РБК-Украина".

В частности, на вопрос, остаются ли в силе предложения Москвы по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, он ответил, что "не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе".

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"Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", – сказал Рябков.

Он добавил, что Москва настроена возобновить диалог с Вашингтоном по поводу стратегической стабильности.

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