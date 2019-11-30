Резня на мосту: назвали имя террориста

На Лондонском мосту ранее судимый за терроризм 28-летний Усман Хан напал на людей. Преступника застрелили полицейские. Фото - Reuters

Преступником, напавшим с ножом на людей на Лондонском мосту, оказался 28-летний Усман Хан.

Он имел судимость за терроризм и был освобожден из тюрьмы в декабре прошлого года. Из раненых ним на мосту людей умерли двое, рассказали в британской полиции, передает Reuters.

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"Он был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года по лицензии. Очевидно, что ключевой вопрос расследования сейчас заключается в том, чтобы установить, как он пришел на мост, чтобы осуществить это нападение", - заявил главный сотрудник британской контртеррористической полиции Нил Басу.

В Британии на человека, освобожденного по лицензии, распространяются условия на срок его заключения после выхода из тюрьмы. Журналисты узнали, что после освобождения Хан согласился носить электронный браслет.

29 ноября на Лондонском мосту произошла резня. По меньшей мере 5 человек получили ранения. Место инцидента оцепила полиция. Позже стало известно, что во время происшествия правоохранители застрелили мужчину. По информации свидетелей, застрелен мог иметь при себе взрывчатку. Лондонские полицейские объявили инцидент с перестрелкой на мосту террористическим актом.