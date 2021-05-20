Режиссера убили и расчленили родители, потому что у него не было жены

Иранского режиссера 47-летнего Бабака Кхоррамдина убили и расчленили родители из-за того, что у него не было жены.
О жутком инциденте сообщило издание Daily Mail.
В воскресенье, 16 мая, части тела мужчины нашли в мусорных мешках и в чемодане в западной части Тегерана.
По словам отца погибшего, он ввел в организм сына наркоз, заколол его, расчленил и выбросил останки.
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По подозрению в убийстве также арестовали мать Кхоррамдина. Пока ведется расследование.
По информации издания, конфликт сына с родителями возник из-за отсутствия жены в Бабака.
Кхоррамдин окончил факультет изящных искусств Тегеранского университета в 2009 году, изучал кинематограф в Лондоне, Великобритания. Там он снял несколько короткометражных фильмов.
В Китае судят мужчину, который задушил и перекрутил на мясорубке собственную жену. Преступление было совершено еще в прошлом году.
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