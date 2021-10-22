Режиссера "Ералаша" в России обвинили в педофелии

Белостоцкого задержали 14 октября 2020 года, но родственники объясняли исчезновение режиссера болезнью. Фото: instagram.com/ilya_belostotsky

В России московские следователи предъявили режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала "Ералаш" Илье Белостокскому обвинение в развращении детей.

Белостокского задержали в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, передает ТАСС. Сейчас он содержится в СИЗО.

"Позже обвинение ужесточили. Статья "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" предусматривает до 10 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Белостоцкого задержали 14 октября 2020 года, но родственники объясняли исчезновение режиссера болезнью. Последний раз меру пресечения ему продлили до 12 октября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер основатель "Ералаша"

Белостоцкий с 2004 года является членом Гильдии кинорежиссеров РФ, а также режиссером-постановщиком киножурнала "Ералаш" и телесериала "След". Ранее он уже проходил по обвинению в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.