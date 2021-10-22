Режиссера "Ералаша" обвинили в педофелии

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 225
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 2979
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 693
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3214
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 891
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 477
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3987
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
8
8
5
8
6
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
В Японии начал извергаться вулкан
В Японии начал извергаться вулкан
Видео
Все видео
Телеканал в прямом эфире показал порно
Телеканал в прямом эфире показал порно
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
Окружение Земана подозревают в сливе секретной информации
Окружение Земана подозревают в сливе секретной информации
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1215
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 801
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5292
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 333
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 07:20

Режиссера "Ералаша" обвинили в педофелии

  Комментировать
Режиссера &quot;Ералаша&quot; обвинили в педофелии
Белостоцкого задержали 14 октября 2020 года, но родственники объясняли исчезновение режиссера болезнью. Фото: instagram.com/ilya_belostotsky

В России московские следователи предъявили режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала "Ералаш" Илье Белостокскому обвинение в развращении детей.

Белостокского задержали в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, передает ТАСС. Сейчас он содержится в СИЗО.

"Позже обвинение ужесточили. Статья "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" предусматривает до 10 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Белостоцкого задержали 14 октября 2020 года, но родственники объясняли исчезновение режиссера болезнью. Последний раз меру пресечения ему продлили до 12 октября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер основатель "Ералаша"

Белостоцкий с 2004 года является членом Гильдии кинорежиссеров РФ, а также режиссером-постановщиком киножурнала "Ералаш" и телесериала "След". Ранее он уже проходил по обвинению в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Режиссера "Ералаша" обвинили в педофелии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 12114
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 9747
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 6723
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6579
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 5895
Мир
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Смертоносный ураган разбил несколько стран
8
 Просмотров: 144
В ЕС договорились продолжить позволять передвижение через границы
В ЕС договорились продолжить позволять передвижение через границы Просмотров: 90
Путин стремится исключить "Талибан" из списка террористических организаций
Путин стремится исключить "Талибан" из списка террористических организаций Просмотров: 99
Арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити
Арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити 1 Просмотров: 162
Телеканал в прямом эфире показал порно
Телеканал в прямом эфире показал порно
 Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
9
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
1
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Голосов: 437
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть