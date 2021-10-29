Режим Лукашенко объявил Nexta экстремистской группировкой

Авторов канала объявили экстремистской группировкой. Фото: Nexta

Белорусское МВД включило Telegram-сообщества Nexta, Nexta-Live и Luxta в список экстремистских группировок.

Ранее эти каналы уже признавались экстремистскими. Теперь они превратились в "экстремистские формирования", пишет "Радыё Свабода".

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность с помощью интернет-ресурсов Nexta, Nexta-Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете ее деятельности", - говорится в сообщении министерства.

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Во время массовых акций протеста против фальсификации президентских выборов 2020 года Nexta стал одним из самых популярных белорусских каналов.

Франция обвинила семью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми. Родственники Лукашенко целенаправленно организуют поездки прибывающих в Беларусь мигрантов к границам ЕС, заявил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.