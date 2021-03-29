Режим Лукашенка выставил Тихановскую террористкой перед всем миром

На Тихановскую завели уголовное дело в Беларуси. Фото: gazeta.ru

Лидерку белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и инициативу BYPOL Генеральная прокуратура Беларуси обвинила в подготовке теракта и завела уголовное дело.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Швед, пишет БелТА.

"По Тихановской и участникам инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело по подготовке акта терроризма. Указанные лица несколько дней назад пытались сделать взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный на месте преступления гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - прокомментировал Швед.

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26 марта МВД Беларуси заявило о предотвращении двух терактов. Их якобы готовили по указанию инициативы бывших силовиков BYPOL.

По словам представителей BYPOL, на самом деле члены инициативы сорвали теракт, который планировали белорусские власти 25 марта.

Следственный комитет Беларуси сообщил, что передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской по делу об организации массовых беспорядков и подготовки захвата административных зданий. Представители оппозиционерки заявили, что она никогда не участвовала в разработке таких планов.

Комитет государственной безопасности Беларуси намерен устроить теракт в одном из зданий органов внутренних дел на День Воли 25 марта, обвинив в нем противников режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.