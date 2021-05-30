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воскресенье, 30 мая 2021 16:35

Ревнивец устроил стрельбу и скрылся: проводится спецоперация

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Ревнивец устроил стрельбу и скрылся: проводится спецоперация
Во Франции мужчина стрелял в полицейских. Фото: Reuters

Во Франции в коммуне Ле Ларден-Сен-Лазар мужчина во время семейной ссоры стрелял в полицейских.

Началась спецоперация по задержанию вооруженного. Об этом сообщает BFMTV.

"Полиция получила сигнал о бытовом конфликте. Вооруженный 30-летний мужчина напал на нового возлюбленного своей бывшей девушки, после чего его видели на улицах коммуны с оружием в руках", - сказано в сообщении.

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Когда стрелок увидел полицейских, он несколько раз выстрелил в их сторону, после чего скрылся. Серьезно повреждены два полицейских автомобиля.

Для поисков злоумышленника задействовали более 200 человек, окрестности патрулируют два вертолета. Власти призывают местных жителей не покидать дома, поскольку спецоперация продолжается.

Ревнивый человек устроил погоню за женой, подозревая ее в измене с кумом. К этому привлек и полицию. Правоохранители получили сообщение о похищении авто и выехали на место.

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