Решила подкрепиться: преступница заехала в McDonald's во время полицейской погони

Джоанна Гарделла заехала перекусить в McDonald's во время полицейской погони. Фото: pixabay.com

В американском городе Вустер, штат Массачусетс, 38-летняя Джоанна Гарделла похитила грузовик. Во время полицейской погони она заехала в McDonald's, чтобы пообедать.

Там ее и задержали, пишет abc-7.

После похищения женщина протаранила один автомобиль и оторвалась от погони. Далее американка решила подкрепиться и заехала в McDonald's. Женщина уже собиралась сделать заказ, но приехала полиция. Место расположения похитительницы определили по GPS-навигатору, который установлен в пикапе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция напугала пол Киева погоней за "похищенным человеком"

Женщина снова попыталась скрыться и протаранил еще одну машину, но грузовик застрял в мульчи.

При задержании Гарделла отказалась выйти из машины, а когда полицейские смогли вытащить, она начала драться. Теперь женщину обвиняют сразу в нескольких преступлениях.

В Германии полицейские раскрыли преступление 9-летней давности. В 2012 году вор, обворовывая квартиру, "заглянул" к холодильнику хозяев и надкусил колбасу. Кусок он положил на стол и после кражи ушел.