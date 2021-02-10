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среда, 10 февраля 2021 17:59

Рэпера арестовали за выкрикивание слова "клитор" на митинге

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Рэпера арестовали за выкрикивание слова &quot;клитор&quot; на митинге
Вячеслава Машнова аретсовлаи из-за слова "клитор". Фото: the-flow.ru

Российского рэпера Вячеслава Машнова, более известного под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, приговорили к 7 суткам ареста после участия в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 2 февраля.

Машнова признали виновным в хулиганстве, пишет Meduza.

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По словам адвоката Павла Ясмана, протокол на рэпера составили из-за фразы, которую он выкрикнул на митинге.

"Лижи, а не кусай. Клитор - нежная штучка", - кричал Машнов 2 февраля.

Полицейские признали фразу нецензурной.

Российские силовики заставили задержанных на протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального толкать автозак, не смогли завести.

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