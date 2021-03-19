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суббота, 20 марта 2021 08:00

Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли

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Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли
Военные очищают вагоны метро от зарина / Getty Images

20 марта 1995-го террористы распылили несколько упаковок смертоносного газа зарин в метро Токио. В результате теракта погибли 12 человек и был отравлен свыше 5500.

Газ зарин изобрели нацисты. Это один из самых смертоносных нервно-паралитических газов.

Непосредственно в атаке принимали участие 5 пар, состоявших из исполнителя и водителя. Основной обязанностью исполнителя было войти в вагон метро, ​​проехать определенное количество станций, опустить пакеты с зарином на пол вагона и перед выходом проткнуть специально заточенным концом зонта. Водители ждали указанной станции и имели отвести исполнителей в безопасное место. Все они впоследствии судили.

По словам врача Икуо Хаяси, документацию по производству зарина купили в 1993-м в России. Члены секты заплатили главе "Российско-японского университета" Олегу Лобовую за технологию изготовления $79 тыс.

Полиция Токио быстро узнала, кто заложил химическое оружие, и начала выслеживать террористов. Тысячи КПП создали по всей стране.

Газовую атаку организовал культ "Аум Синкире" или в переводе "Высшая Истина", у которого были тысячи последователей по всей стране. Они верили в пророчества о судном дне. Поскольку секта требовала личных активов от новых членов, то имела более $1 млрд.

Лидером культа был 40-летний слепой Шоко Асахара. У него были длинные волосы и длинная борода, носил яркую одежду и часто медитировал, сидя на атласных подушках. В его книгах были утверждения, что он - второе пришествие Иисуса Христа, и у него есть способность путешествовать во времени.

Японские власти совершили набег на комплексы "Высшей Истины" по всей стране, но не нашла Асахара. В одном из лагерей у подножия горы Фудзи полиция нашла тона химикатов, используемых для производства зарина. Там также нашли планах покупки ядерного оружия у россиян.

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Наконец, полиция нашла Хидео Мурая, одного из других высших лидеров культа, но когда Мурая взяли под стражу, его зарезал убийца, который обвинил того в атаке с ядовитым газом.

После этого полиция обнаружила скрытый подвальный комплекс в горе Фудзи, где прятались другие лидеры культа. В частности, Масама Цучия - химик, который признал, что сделал зарин. Однако, Асахара оставался на свободе.

"Верховная Истина" сделала еще 4 газовых атаки на метро, ​​ранив сотни людей. Еще 1 потенциально смертельная химическая бомба была обезврежена в туалете метро.

16 мая Асахара нашли в секретной тайнике в горе Фудзи и арестовали. Наряду с десятками других лидеров, его обвинили в убийстве. Впоследствии японские власти казнили всех 13 руководителей секты и организаторов теракта.

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Дата
20
марта

Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли

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