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среда, 26 августа 2020 11:35

Рекордсменка покорила три высочайшие вершины

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Рекордсменка покорила три высочайшие вершины
Виридиана Чавес на вершине Эвереста / Фото Виридианы Чавес

Мексиканка Виридиана Альварес Чавес, 36 лет, установила мировой рекорд - за год и 364 дня покорила три самые высокие мировые вершины. Подъем осуществила с кислородными баллонами. Готовиться к испытанию начала в 28 лет.

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Чавес покорила вершины в 2019-м, но только сейчас Книга рекордов Гиннеса отдаленно ее наградила. Предыдущий рекорд в корейца Го Ми-Суна, который в 2007-м совершил подобное восхождение за два года и два дня. Об этом пишет CNN.

Пандемия поставила на паузу восхождение Чавес. Женщина живет в центральной Мексике. Решила, что хочет выйти на Эверест, когда преодолела дистанцию по триатлону "Половина Железного человека" (плавание - 1,9 км, езда 90 км на велосипеде и бег 21,1 км. - Gazeta.ua). Установить рекорд по восхождение - такого вызова себе не ставила.

"Все дело в мыслях и мотивации. Обожаю восхождения. Горы - место, где могу проверить и лучше узнать себя", - объяснила Чавес.

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