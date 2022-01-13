Рекордное количество новых случаев коронавируса за сутки в мире

Количество умерших в мире от коронавируса в сутки / Скриншот с сайта Worldometers

За предыдущие сутки 12 января в мире подтвердили рекордные 3,1 млн новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего случаев обнаружили в США – 814 тыс., Франции – 361 тыс., Индии – 247 тыс., Италии – 196 тыс. Таковы данные сайта Worldometers.



Украина в мировой статистике 42-я по количеству новых больных, однако девятая по количеству смертей среди больных Covid-19. Больше всего смертельных случаев в США, России и Польше.

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Сейчас в мире почти 49 млн больных коронавирусом. С начала пандемии подтвердили более 317 млн. случаев заболевания и более 5,5 млн. смертей от Covid-19.

10 января в мире подтвердили рекордные более 2,8 млн. новых случаев болезни. До этого рекорд фиксировали 6 января 2022 года – более 2,7 млн ​​случаев в сутки.

На прошлой неделе, с 3 по 9 января, в мире коронавирус обнаружили более 15 млн человек. Это рекорд за все время пандемии, заявили во Всемирной организации здравоохранения.