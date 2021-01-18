Рейтинги Трампа упали до рекордно низкого уровня

Рейтинг поддержки Дональда Трампа среди американцев упал до 29%, установив антирекорд.

Действия главы Белого дома поддерживают 60% республиканцев, сообщает Fox News.

В августе прошлого года Трампа поддерживали 38% избирателей и 77% республиканцев.

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6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где собрался американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников республиканца в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.