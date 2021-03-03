Ребят с пивом на матрасе вынесло в открытое море

Ребята начали волноваться только тогда, когда начало заканчиваться пиво / 7News

В Австралии 2-х ребят на надувной лодке спасли спасатели после того, как их вынесло на матрасе в открытое море. Джексон Перри и Ноа Палмер спас их приятель, оставшийся на берегу. Он забил тревогу.

Внезапный порыв ветра отнес надувной матрас с ребятами в открытое море, на 3,5 км от берегов австралийского Перта. Об этом пишет Daily Star.

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Двое ребят поехали отдыхать на популярный курорт возле Перта, взяв надувной матрас и ящик пива. Они планировали остаться поближе к берегу. Однако внезапный порыв ветра отнес их прочь, оставив в открытом море почти на 3 часа.

"Мы не могли грести против ветра, и продолжали отходить все дальше и дальше от берега. Планировали плавать максимум в 100 м от берега. Прежде, чем осознали, что произошло, нас вынесло в открытое море", - говорит Джексон.

В море матрас начал сдуваться, из-за чего тонул. Одному из ребят приходилось подкачивать его каждые 10 мин, пока другой их друг, оставшийся на берегу, не пришел на помощь.

Несмотря на то, что их унесло, ребята начали волноваться только, когда заметили, что выпивка заканчивается.

"Пока у нас было достаточно пива, все выглядело в порядке. Как только пиво стало заканчиваться, попытались вернуться назад, и не смогли", - сказал Джексон.

Их коллега с берега задействовал спасателей с "Волонтеров-спасателей Мандур". Также взял свой гидроцикл, чтобы самому найти пропавших. Наконец, их удалось найти и спасти.