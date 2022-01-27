Реабилитировали более 1 тыс. человек, обвиненных в колдовстве

В Каталонии охота на ведьм продолжалась до XVIII в. Фото: pixabay.com

Парламент Каталонии принял постановление о признании невиновными казненных в регионе людей, в основном женщин, которых в XV - XVIII в. обвиняли в колдовстве.

Постановление поддержали левые и националистические партии в парламенте Каталонии, пишет The Guardian.

"Документ предлагает властям городов Каталонии рассмотреть возможность переименовать площади и улицы в память о женщинах, которые стали жертвами безосновательных обвинений", - говорится в сообщении.

По оценкам историков, в упомянутый период в Каталонии за "колдовство" казнили более 1 тыс. человек. Этот шаг следует аналогичными действиями в Шотландии, Швейцарии и Норвегии.

До этого более 100 европейских историков подписали манифест под названием "Они не были ведьмами, они были женщинами".

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Историки подсчитали, что почти 50 тыс. человек по всей Европе приговорили к смертной казни за "колдовство". Примерно 80% из них были женщинами.

В Каталонии охота на ведьм продолжалась до XVIII в. "Ведьм" часто обвиняли во внезапных смертях детей или стихийных бедствиях и неурожаях. Подозреваемыми становились женщины, которые практиковали традиционную медицину или были независимыми от мужчин. Некоторые каталонские деревни даже нанимали так называемых охотников на ведьм.

В отличие от остальной Европы, "ведьм" в Каталонии вешали, а не сжигали.

В городе Салеме в штат Массачусетс 22 сентября 1692-го судили "ведьм". За 14 месяцев в колдовстве обвинили 172 человека. Английским законодательством колдовство считали уголовным преступлением. Обвиняли всех подряд - от нищих к представителям власти. Против ведьм свидетельствовали зажиточные крестьяне и рабы, слуги и дети.