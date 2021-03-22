Разведка США рассекретит материалы о НЛО

США опубликуют секретную информацию об НЛО. Фото: techcult

США обладают секретными материалами о неопознанных летающих объектах, которые должны обнародовать не раньше лета 2021 года.

Об этом сообщил бывший глава Национальной разведки Джон Рэтклифф в интервью Fox News.

По его словам, на сегодя день США рассекретили относительно небольшую часть информации. Эти материалы нечетко и никак необоснованны. Их фиксировали спутники, камеры видеонаблюдения и множество других приборов.

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"Маневры, которые сложно повторить, поскольку у нас нет таких технологий. Или передвижения на скорости, превышающей звуковой барьер без звукового удара", - прокомментировал Рэтклифф.

Он хотел опубликовать материалы еще до своей отставки, однако не успел. Мужчина считает, что публикация секретных материалов о неизвестных объектах была бы "здоровым" актом американского правительства.

Разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало 154 страницы результатов испытаний Пентагона, в котором говорится о хранении обломков НЛО и исследований над ними.