Разведка США предупреждает о вмешательстве России в президентские выборы

Россию подозревают во вмешательстве в выборы в США. Фото: REUTERS

Чиновники разведки США предупредили конгрессменов, что Россия вмешивается в нынешнюю предвыборную кампанию с целью помочь Дональду Трампу остаться президентом на второй срок.

Со ссылкой на трех чиновников, которые знаю подробности закрытого брифинга для американских парламентариев, об этом написала Washington Post, сообщает УНИАН.

Чиновники сообщили о брифинг разведки на условиях анонимности. Их доклад касался усилий России повлиять на выборы 2020 года и посеять раскол в американском электорате. Брифинг в Комитете Палаты представителей по вопросам разведки состоялся 13 февраля. Через день Трамп "отчитал" тогдашнего директора национальной разведки Джозефа Магваера. На этой неделе президент США объявил, что Магваер заменит на посту Ричард Гринелла. Ведь он более лоялен к Трампу.

Предостережение американской разведки поднимает вопрос о честности президентской кампании. Кроме того, возникают сомнения, администрация Трампа делает надлежащие шаги для борьбы с вмешательством, с которым США столкнулись в 2016 году.

Американские разведывательные агентства говорят, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году с помощью кампаний в соцсетях, а также похищения и публикацию электронных писем Демократической партии. Они считают, что Россия пыталась помочь кампании Трампа и посеять хаос в американском политическом процессе. Специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер пришел к выводу в своем расследовании, что российское вмешательство было "широким и систематическим". Однако он не нашел преступного сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.

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После нового брифинга, который провел представитель национальной разведки Шелби Пирсон, республиканские конгрессмены выступили против озвученных выводов, отметив, что Трамп был жестким по отношению к России. Трамп действительно одобрил жесткие экономические санкции против Москвы.

Однако он также постоянно положительно высказывался о Владимире Путине и вывел американские войска из регионов, например, в Сирии, где Москва смогла заполнить вакуум. В прошлом году он "заморозил" военную помощь для Украины, с которой Россия воюет. И это решение сыграло центральную роль в процессе импичмента.

Судья Окружного суда Вашингтона Эми Берман Джексон осудила экс-советника президента Трампа, Роджера Стоуна, к трем годам и четырем месяцам заключения. Таким образом, доверенное лицо Трампа, которого судили по результатам российского расследования спецпрокурора Мюллера, получил реальный срок наказания в суде Вашингтона, несмотря на давление со стороны президента на судебную систему США.