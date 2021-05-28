Разрешили вакцинировать Pfizer подростков

Pfizer будут вакцинировать подростков. Фото: Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) позволило прививки против Covid-19 вакциной Comirnaty (BioNTech/Pfizer) для подростков от 12 до 15 лет. Таким образом вакцина стала первой, которая может применяться для лиц младше 18 лет.

"Комитет ЕМА из медикаментов для людей (CHMP) рекомендовал распространение назначений вакцины от Covid-19 Comirnaty. Эта вакцина уже принята для использования взрослыми и подростками в возрасте 16 лет и старше", — говорится в сообщении ЕМА.

Применение этой вакцины не будет отличаться от методики применения для взрослых - две прививки будут делаться в плечо с интервалом в три недели.

"Эффективность Comirnaty была установлена ​​с учетом воздействия на около 2000 детей в возрасте от 12 до 15 лет, у которых не было признаков предшествующей инфекции. Они получали или вакцину, или плацебо, без информирования, кому препарат был введен. С 1005 детей, получивших вакцину, никто не заболел Covid-19, в то время как 16 случаев инфекции были зарегистрированы среди 978 детей, получивших плацебо. Это означает, что, согласно этому исследованию, вакцина является на 100 процентов эффективной для предотвращения Covid-19, хотя действительный рейтинг эффективности может колебаться между 75 и 100 процентами", — говорится в сообщении.

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Ограниченное количество детей, участвовавших в испытаниях, не позволила выявить любые редкие побочные эффекты от этой вакцины.

По данным Worldometer в мире по состоянию на 28 мая зафиксировали 169 632 561 случай заражения коронавируса, 3 525 113 - летальных, выздоровели 151 337 721 человек.