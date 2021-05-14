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пятница, 14 мая 2021 02:45

Разрешили не носить маску вакцинированным

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Разрешили не носить маску вакцинированным
В США маску позволили не надевать вакцинированным. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах вакцинированые от коронавируса могут не носить маски.

Речь идет о тех, кто получил две дозы вакцины от Covid, сообщает Bloomberg.

Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США. Там считают, что вакцинированые могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок.

Маски, как и раньше, будут необходимы при пересечении границы.

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Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили более 96 млн американцев.

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