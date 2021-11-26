Разочарована отказом России от переговоров в "нормандском формате", - Меркель

И.о. немецкого канцлера Ангела Меркель добывает последние дни во главе Германии / Reuters

И. о. немецкого канцлера Ангела Меркель разочарована отказом Москвы от переговоров в "нормандском формате" как с участием глав МИД, так и на самом высоком уровне.

Соответствующее заявление Меркель сделала в четверг, 25 ноября, после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким в Берлине. Об этом пишет УНН.

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"Мы параллельно с обсуждением ситуации в Беларуси говорили, что другие вещи тоже дают нам повод для беспокойства. Ситуация на востоке Украины и концентрация российских войск у ее границ. Сожалею, что президент России, как и министр иностранных дел, не готовы провести еще одну политическую встречу высокого уровня в "нормандском формате" до окончания срока моих полномочий. Демонстрация всеми сторонами заинтересованности в урегулировании украинского вопроса могла бы стать хорошим сигналом. К сожалению, этого не произошло", – сказала Меркель.

И.о. канцлера добавила, что, как и в ситуации с Беларусью, следует показать европейское единство в вопросе, какие дополнительные санкции могут ввести, если не будет ни одного прогресса.

"Любая дальнейшая агрессия по суверенитету Украины будет иметь высокую цену, это абсолютно ясно", - предупредила Меркель.

Через два месяца торгов и согласований, продолжавшихся после выборов в Бундестаг 26 сентября, в парламенте Германии окончательно оформилась трехпартийная коалиция. Новым канцлером на четыре года станет лидер социал-демократов Олаф Шольц.