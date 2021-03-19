Разоблачили сотни случаев педофилии в Католической церкви

Скульптура художника Жака Тилли "11 лет беспощадного расследования дел о жестокое поведение" перед Кельнский собор, 18 марта 2021-го / Getty Images

Сотни случаев сексуального насилия, совершенного священниками и мирянами в высшей католической епархии Германии, раскрыли в независимом отчете, который опубликовали на заказ Католической церкви.

В 800-страничном отчете о Кельнской епархии приведены факты о 202 виновниках сексуального насилия и 314 жертвах в период с 1975-го по 2018-й. Об этом пишет Daily Mail.

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"Больше половины жертв дети в возрасте до 14 лет. Результаты указывают, что десятилетиями никто не осмеливался сообщать о таких случаях", - сказал уполномоченный Церковью адвокат жертв Бьорн Герке.

Большинство обвинений касается периода пребывания на посту архиепископа Кельна кардинала Иоахима Мейснера, который умер в 2017-м. После публикации отчета лишились церковных должностей епископ Доминик Швадерлапп и глава суда епархии Гюнтер Ассенмахер, которые скрывали дела о преступлениях.

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам сексуального насилия над детьми Йоханнес Вильгельм Рериг заявил, что масштабы преступлений и нарушений служебных обязанностей со стороны руководителей Церкви шокируют.

"Надеюсь, независимое расследование сексуального насилия в Церкви теперь будет проводиться с абсолютной решимостью и безграничным желанием найти истину во всех епархиях Германии", - сказал Рериг.

Исследование, проведенное по заказу Конференции немецких епископов и опубликованное в 2018 году, показало, что в период с 1946-го по 2014-й 1670 священников совершивших сексуальные преступления в отношении 3677 несовершеннолетних, преимущественно мальчиков. Однако авторы добавили, что реальное число жертв почти наверняка значительно больше.

Разоблачение католических педофильских скандалов в Австралии, Чили, Франции, Ирландии и США, побудили кардинала Рейнхарда Маркса, известного реформатора, извиниться от имени Церкви Германии. Католическая церковь выплачивает жертвам в среднем 5000 евро компенсации в знак признания их страданий, а также оплачивает их лечение. Пострадавшие назвали сумму ужасно мала. В то же время каждая епархия в ФРГ распорядилась провести отдельное местное расследование в своих рядах.

Католическая церковь Германии насчитывала 22,6 млн верных в 2019-м. Это по-прежнему самая распространенная религия в стране, но количество католиков на 2 млн меньше, чем в 2010-м, когда произошла первая большая волна разоблачения случаев педофилии.