Разбился самолет: среди погибших есть дети

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 72
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2 Просмотров: 1684
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1008
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 963
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 900
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11376
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1737
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
6
10
3
5
8
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
США засыпало снегом
США засыпало снегом
Автобус с россиянами разбился на популярном курорте: что известно
Автобус с россиянами разбился на популярном курорте: что известно
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Лукашенко приписывают молодую любовницу
Видео
Все видео
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии
Умерла коала с видеозаписи пожаров в Австралии
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6462
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2853
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 72
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
четверг, 28 ноября 2019 19:43

Разбился самолет: среди погибших есть дети

  Комментировать
Разбился самолет: среди погибших есть дети
В Канаде разбился одномоторный самолет. Фото: Wikipedia

В Канаде разбился одномоторный самолет Piper PA-32.

Погибли семь человек, сообщает телеканал CBC.

Авария произошла вечером 27 ноября недалеко от города Кингстон в провинции Онтарио. Самолет был зарегистрирован в США, но направлялся в Кингстон из Торонто.

Инцидент произошел в труднодоступной местности в 5-7 км от городского аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбился военный самолет США: есть погибшие

На следующий день после аварии правоохранительные органы Канады сообщили о семи погибших. Среди них двое несовершеннолетних. Никто из пассажиров самолета не выжил.

Причины катастрофы расследуются. Допускается, что трагедия могла произойти из-за погодных условий. Министерство окружающей среды Канады предупреждало о порывах ветра до 80 км/ч.

В Boeing 777 над США загорелся двигатель. На борту рейса, который вылетел вчера около 21.00 по киевскому времени из Лос-Анджелеса в Манилу, были 347 пассажиров

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разбился самолет: среди погибших есть дети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 52742
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 17164
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 14319
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 12240
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 11241
Мир
В Европе объявили чрезвычайное климатический состояние
В Европе объявили чрезвычайное климатический состояние Просмотров: 576
В Шотландии заговорили о референдуме за независимость
В Шотландии заговорили о референдуме за независимость Просмотров: 153
Макрон отказал Путину относительно ракет НАТО
Макрон отказал Путину относительно ракет НАТО Просмотров: 801
Сколько криптовалюты украли с начала года
Сколько криптовалюты украли с начала года Просмотров: 117
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
2
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
Голосов: 256
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua