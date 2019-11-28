Разбился самолет: среди погибших есть дети

В Канаде разбился одномоторный самолет. Фото: Wikipedia

В Канаде разбился одномоторный самолет Piper PA-32.

Погибли семь человек, сообщает телеканал CBC.

Авария произошла вечером 27 ноября недалеко от города Кингстон в провинции Онтарио. Самолет был зарегистрирован в США, но направлялся в Кингстон из Торонто.

Инцидент произошел в труднодоступной местности в 5-7 км от городского аэропорта.

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На следующий день после аварии правоохранительные органы Канады сообщили о семи погибших. Среди них двое несовершеннолетних. Никто из пассажиров самолета не выжил.

Причины катастрофы расследуются. Допускается, что трагедия могла произойти из-за погодных условий. Министерство окружающей среды Канады предупреждало о порывах ветра до 80 км/ч.

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