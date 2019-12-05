Разбился российский истребитель

В Египте разбился самолет с РФ. Фото: Википедия

В Египте разбился истребитель МиГ-29, поставленный Россией.

Он выполнял учебно-тренировочный полет, сообщает "Сегодня".

По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться. О состоянии его здоровья пока ничего не известно. Причиной катастрофы могли стать либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя или неправильные действия пилота.

РФ вышлет в Каир своих специалистов, чтобы помочь в расследовании.

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Информацию о катастрофе подтвердил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи.

31 октября 2015-го самолет A321 "Когалымавиа", осуществляя перелет из Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, пропал с радаров на 23 мин. полета. 224 человека, которые в тот момент находились на борту самолета, погибли.