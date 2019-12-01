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воскресенье, 01 декабря 2019 11:40

Разбился пассажирский самолет, есть погибшие

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Разбился пассажирский самолет, есть погибшие
Из-за падения самолета Pilatus PC-12 погибли 9 человек Фото: Finnoff Aviation Products

30 ноября в американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек.

Воздушное судно разбилось около 12:30 вскоре после взлета из аэропорта города Чемберлен в 225 км к западу Су-Фолс, сообщает NBC.

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В аварию попал одномоторный самолет Pilatus PC-12. На его борту находилось 12 человек. Среди погибших есть двое детей и пилот. Еще трех пассажиров доставили в больницу.

Накануне события в районе авиакатастрофы объявили штормовое предупреждение.

В Демократической Республике Конго 24 ноября на жилые дома упал пассажирский самолет, на борту которого находились 17 пассажиров и два члена экипажа.

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