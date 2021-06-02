Разбился автобус с туристами

Туристы возвращались с экскурсионного тура. Фото: Mash

В Египте на трассе между Каиром и Хургадой в среду, 2 июня, автомобиль столкнулся с туристическим микроавтобусом. В нем находилось 10 туристов из России. Среди них - трое детей.

"Легковая машина двигалась с нарушением скоростного режима и врезалась в микроавтобус туристической компании, в котором находились несколько туристов с гражданством РФ. Причина ДТП - высокая скорость и несоблюдение дистанции", - сообщила египетская газета Akhbar el-Youm.

Всего пострадали 11 человек, в том числе 7 россиян. Одна россиянка погибла.

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Аварии с туристическими автобусами в Египте не редкость. 19 февраля на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир в ДТП попал автобус с украинцами. На момент аварии в салоне находилось около 60 человек - взрослые с детьми. По меньшей мере трое наших сограждан получили травмы, у одной украинки - перелом позвоночника.