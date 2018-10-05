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пятница, 05 октября 2018 08:44

Расследование показало на кого зарегистрирован автомобиль одного из высланных из Нидерландов русских

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Расследование показало на кого зарегистрирован автомобиль одного из высланных из Нидерландов русских
Также назвали имена высланных лиц. Фото: nv.ua

Автомобиль россиянина Алексея Моренця, который выслали из Нидерландов по обвинению в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия, зарегистрированный по адресу воинской части №26165.

Это подразделение Главного разведывательного управления Минобороны РФ, связан с хакерскими атаками, - говорится в расследовании Bellingcat и The Insider.

В адрес воинской части №26165 зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых и обнаружен европейскими спецслужбами офицер ГРУ Алексей Моренець.
Журналистам удалось это выяснить в открытой базе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

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Все эти сотрудники указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, много - с указанием этой воинской части как места работы.Это означает, что любой человек с доступом к базе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ.

4 октября спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерской атаке России против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки. Нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.

Также назвали имена высланных лиц - Алексей Сергеевич Моренець, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.
По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.

Североатлантический альянс выразил солидарность с Нидерландами и Великобританией, которые признали Российскую Федерацию виновной во многочисленных хакерских атаках на западные учреждения.

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Дата
05
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