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суббота, 05 мая 2018 21:25

Рассказали, в каком платье будет венчаться Меган Маркл

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Рассказали, в каком платье будет венчаться Меган Маркл
Рассказали, в чем будет венчаться Меган Маркл. Фото: HELLO!

Актриса Меган Маркл будет венчаться с принцем Гарри в платье от Ralph & Russo. Стоимость наряда составляет 135 тысяч долларов.

Информацию подтвердили сразу несколько источников из дизайнерской сферы, пишет Evening Standard.

Сообщается также, что за наряд частным образом заплатила семья жениха - принца Гарри.

Также сообщается, что у Меган будет еще один наряд. Он пошит вручную и обильно украшен бисером. Подробности о втором платье пока держатся в секрете.

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Опубликовали первый трейлер фильма "Гарри и Меган История королевской любви". Это документальная лента об отношениях британского принца Гарри с бывшей актрисой Меган Маркл. В трейлере показали признание пары и романтические сцены в постели. Влюбленных сыграли американка Париса Фитц-Хенли ("Карточный дом") и шотландец Мюррей Фрейзер.

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