Рассказали о состоянии больного Covid-19 Макрона

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, который заразился коронавирусом, остается стабильным.
Об этом сообщил Елисейский дворец в комментарии AFP в воскресенье 20 декабря.
"У президента стабильное состояние здоровья по сравнению с субботой", - говорится в заявлении без дополнительных уточнений.
December 18, 2020
17 декабря во президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус.
Наблюдая в себя "усталость, кашель и боль", Макрона изолировался в официальной резиденции Ла Лантерн в Версале. Президент Макрона пообещал в Twitter "каждый день сообщать о развитии болезни".
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