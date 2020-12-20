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воскресенье, 20 декабря 2020 18:06

Рассказали о состоянии больного Covid-19 Макрона

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Рассказали о состоянии больного Covid-19 Макрона
Эммануэль Макрона заразился коронавируса. Фото: Reuters

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, который заразился коронавирусом, остается стабильным.

Об этом сообщил Елисейский дворец в комментарии AFP в воскресенье 20 декабря.

"У президента стабильное состояние здоровья по сравнению с субботой", - говорится в заявлении без дополнительных уточнений.

17 декабря во президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус.

Наблюдая в себя "усталость, кашель и боль", Макрона изолировался в официальной резиденции Ла Лантерн в Версале. Президент Макрона пообещал в Twitter "каждый день сообщать о развитии болезни".

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Дата
20
декабря

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