Рассказали, кем был организатор расстрела в Торонто

29-летний Фейсал Хусейн, открывший стрельбу в канадском Торонто в ночь на 23 июля, посещал сайт ИГИЛ и мог быть последователем террористов.

Организация назвала его одним из своих солдат, сообщает Mirror.

Полиция не определила мотив расстрела толпы, но не исключает терроризма. Проверяют, жил ли он в Афганистане или Пакистане. Пропагандистское агентство ИГИЛ "Амак" утверждает, что стрелок "был солдатом Исламского государства и совершил нападение в ответ на призывы убивать граждан стран возглавляемой США коалиции". Семья мужчины не имеет отношения к экстремистским группировкам, утверждают следователи. Хусейн страдал от психологических проблем - психоза и депрессии - в течение нескольких лет.

В старшей школе Хусейн говорил одноклассникам, что был "Джокером из Бэтмена", рассказывал о любви к смерти и взрывам. Персонал предупредил об этом полицию. Хусейна допрашивали, дважды задерживали из-за проблем с психикой. Соседи говорят, что он был спокойным и дружественным. Ничем не проявлял подготовку к теракту.

Автор: Mirror Хуссейн с детства любил взрывы и стрельбу, говорят правоохранители

Автор: Mirror 10-летняя Джулиана Козис ела с семьей мороженое, когда ее застрелил Хуссейн

Автор: Mirror 18-летняя Рис Фэллон собиралась стать медсестрой в психбольнице

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Оружие Хусейн достал в США. Эксперты пытаются выяснить его происхождение. Правоохранители также изъяли компьютер мужчины.

В результате атаки погибла выпускница школы 18-летняя Рис Фэллон и 10-летняя Джулиана Козис. Старшая поступила в университет, имела изучать медицинскую психиатрию. Стрелец также погиб в перестрелке с полицией Успел ранить 13 человек.

Хусейн оделся в черное и устроил расстрел в центре канадского Торонто. Шел по улице и стрелял в посетителей ресторана, сообщают пользователи соцсетей. Стрельба произошла в районе Гриктаун и охватила несколько кварталов.