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пятница, 30 августа 2019 20:54

"Рассчитываем на адекватность" - МИД России о начале работы Верховной Рады

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&quot;Рассчитываем на адекватность&quot; - МИД России о начале работы Верховной Рады
В российском МИДе прокомментировали начало работы Верховной Рады. Фото: Сensor

В Министерстве иностранных дел России заявили, что надеются на адекватность нового украинского парламента.

Об этом говорится в комментарии российского МИД относительно начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового состава Кабмина.

"В Москве внимательно наблюдают за текущими в Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", - заявили в дипведомстве РФ.

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В российском МИДе отметили, что новое руководство Украины будут оценивать по практическим шагам.

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. На первом заседании народные депутаты провели 13 часов. Утвердили руководство парламента, комитеты, назначили правительство, главу СБУ и генпрокурора. Проголосовали в первом чтении за изменения в Конституцию о депутатской неприкосновенности.

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Дата
30
августа

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