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понедельник, 31 августа 2020 17:20

Распыляют над полями "химию"

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Распыляют над полями &quot;химию&quot;
Самолет обрызгивает плантации коки в Колумбии в 2006-м / CNN

Власти Колумбии планируют возобновить распыление самолетами химии над удаленными селами для уничтожения посевов коки. Из ее листьев делают кокаин. Противники говорят об угрозе для жизни местных людей.

Власти Колумбии уверяют, что крестьянам ничего не угрожает. В 2015-м тогдашний президент Хуан Мануэль Сантос приостановил эту практику. Его преемник Иван Дуке Маркес при поддержке президента США Дональда Трампа хочет возобновить ее. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Дуке считает, что уничтожение урожаев уменьшит торговлю наркотиками и насилие со стороны наркокартелей. Только за последний месяц в Колумбии зафиксировано 7 крупных стычек между наркобандами, в которых погибли 36 человек. В частности, дети.

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По данным ООН, с 2017-го Колумбия производит 70% мирового кокаина.

"Кокаин - главный источник дохода наркокартелей, которые ответственны за последние массовые убийства. Приостановление распыления химии было большой ошибкой", - сказал министр обороны страны Карлос Гомес Трухильо.

Растения колумбийские власти планируют обрызгивать глифосатом. Это химическое соединение из группы солей фосфористой кислоты, которую используют для борьбы с сорняками. Она считается малотоксичной для животных и человека. Однако в большом количестве может вызвать рак. ВОЗ называет ее "вероятно канцерогенным веществом".

По словам критиков, распыление уничтожает, кроме кустов кокаина, и другие растения. Колумбия - одна из самых богатых стран по разнообразию флоры.

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