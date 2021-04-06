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суббота, 10 апреля 2021 08:20

Распалась одна из самых великих групп в истории

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Распалась одна из самых великих групп в истории
Группа The Beatles / Wikipedia

10 апреля 1970-го в Великобритании вышел первый сольный диск Пола Маккартни McCartney. По этому случаю он заявил об отказе сотрудничать с Джоном Ленноном, что фактически означало конец The Beatles. Группа не выступала с января 1969 года, когда дала импровизированный концерт на крыше лондонской звукозаписывающей студии. Последний альбом The Beatles - Let It Be вышел уже после их распада.

Пол Маккартни родился в в 1942-м в Ливерпуле в семье джазового музыканта. В 1956-м, после смерти матери от рака, увлекся игрой на гитаре, а в следующем, 1957-м, познакомился с молодым музыкантом, 17-летним Джоном Ленноном, который пригласил Маккартни выступать в его группе Quarrymen. В этом году Маккартни убедил Леннона принять в группу 14-летнего гитариста Джорджа Харрисона. Втроем они играли в 1960-м, меняя название группы. Наконец, остановились на названии The Beatles.

В 1961-м группа совершила концертный тур по немецким пивных и дебютировала на сцене клуба Cavern в Ливерпуле, где в течение следующих 2-х лет дала более 300 концертов. В 1962-м к The Beatles присоединился барабанщик Ринго Старр.

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В следующем году группа записала первую песню, попала в чарты британских хит-парадов. В том же году Великобританию, а в следующем весь мир охватило явление, которое социологи несколько позже назвали "битломанией". Менее чем за 10 лет группа завоевала сотни миллионов поклонников, изменила рок-н-ролл и записала 20 песен, ставших хитами №1 в чартах журнала Billboard. Это больше, чем смог сделать кто-либо до или после The Beatles. С 1964-го по 1970-й группа в течение 59 недель находилась на самой строчке хит-парадов.

Первый сольный диск Маккартни задал тон всей работе в его группе Wings. С 1971-го по 1979-й Wings, где клавишных играла жена Маккартни Линда, записали 9 альбомов. Пол оказался коммерчески самым успешным музыкантом из бывших "битлов" до сих пор занимается написанием не только песен для собственного исполнения, но и создает музыкальные пьесы и музыку к фильмам.

Джона Леннона в 1980-м убил психически больной. Джордж Харрисон умер от рака в ноябре 2001-го. Ринго Старр лечился от алкоголизма и также до сих пор занимается музыкой.

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Дата
10
апреля

Распалась одна из самых великих групп в истории

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