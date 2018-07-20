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суббота, 21 июля 2018 06:05

Раскрыли пикантные подробности папируса, которому 2000 лет

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Эксперты из швейцарского Базельского университета расшифровали 2000-летний древнеримский папирус. Он раскрывает взгляд античных мыслителей на женскую сексуальность.

Над документом работали ученые начиная с XVI. Он списан обеих сторон и трудно поддавался перевода. Теперь выяснили, что это трактат о том, что происходит с женщинами, которые испытывают сексуальный голод, сообщает Daily Mail.

Ученые применили ультрафиолетовое и инфракрасное свет. Благодаря этому выяснили, что документ есть на самом деле несколькими страницами папируса, которые склеились вместе. Разделили с помощью специального инструмента. После этого смогли расшифровать текст.

Профессор античной истории Базельском университете Сабина Хюбнер называет открытие сенсационным. Большинство записей содержат письма, рецепты и медицинские документы. Работа посвящена "истерически апноэ". Это теория, которая говорит о "блуждающую матки". Она перемещается телом и вызывает у женщины эмоциональные всплески. Сильнейший этот эффект у одиноких женщин.

Автор: Daily Mail
  Папирус не могли расшифровать почти 400 лет
Папирус не могли расшифровать почти 400 лет
Автор: Daily Mail
  Листы папируса смогли разделить с помощью специальных принадлежностей
Листы папируса смогли разделить с помощью специальных принадлежностей

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Вероятным автором трактата является античный врач Гален или комментарии к его работам. Скорее всего, документ использовался в качестве части книжного переплета. Такое применение нашли старинном рукописи средневековые монахи. Также ученые не исключают, что части папируса могли оказаться в других городах, где изучают древнюю историю - Страсбурге, Лондоне, Берлине или в других местах ", - отметил д-р Хьюбнер.

"Отец" античной медицины Гиппократ советовал мужчинам следить, не имеет женщина истерии. Если заметны симптомы, ее надо обмыть с головы до низа горячей водой. Если это не дает результата - охлажденным отваром лавру и мирта. Пациенту следовало кормить капустой и давать капустный сок.

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