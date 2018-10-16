Раскол православия: белорусские церковники сделали громкое заявление

Белорусская православная церковь заявила о расторжении отношений с Константинопольским патриархатом. Фото - Cyrillitsa.ru

Белорусская православная церковь (БПЦ) заявила о расторжении отношений с Константинопольским патриархатом.

"Белорусская православная церковь приняла решение как автономная часть РПЦ, признав решение Синода РПЦ и приняв их к исполнению", - сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

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Стоит отметить, что Белорусскую православную церковь возглавляет гражданин Российской Федерации - Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против "раскола православия". Также белорусский лидер считает, что автокефалия УПЦ опасна.