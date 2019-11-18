Расизм и насмешки: темнокожие родители рассказали о трудностях воспитания белокожего мальчика

Фото: raisingcultures

Темнокожая пара Кейа и Ричард Болдуин из штата Северная Каролина, США усыновила белого мальчика Пристона. Этим вызвали негативные отзывы окружения - не верили в честность пары, подозревали в похищении младенца.

Супруги 9 лет в браке. Несмотря на то, что у женщины есть дочь из предыдущих отношений 16-летняя Зария, пара стремилась иметь еще детей. После нескольких выкидышей, они обратились к специалисту по фертильности, но это не помогло, сообщает boredpanda.com.

Впоследствии супруги обратились в агентство, которое предоставляет возможность опекунства, в городе Кроснор. Получив лицензию на опекунство, пара приняла в дом двух межрасовых детей - Карли и Эйдана.

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Однажды Кейе позвонили из больницы с просьбой позаботиться о новорожденном ребенке. 900-граммовый белокожий мальчик сразу пришелся женщине по душе, поэтому не колебалась стать матерью для Принстона.

"Для нас не было важно, что он белый, в отличие от других людей, я бы никогда не подумала, что тот факт, что мой сын белый вызовет столько осуждения, насмешек, негатива, откровенной ненависти и расизма", - пояснила Кейа.

Несколько раз к супругам вызвали полицию, когда Принстон был младенцем, поскольку думали, что его похитили. Подобные недоразумения часто случаются с парой. В частности, учителя старших детей расспрашивали, точно ли это их братик.

"Однажды в продуктовом магазине к моему сыну подошел пожилой белый джентльмен, когда Принстон сидел в тележке и начал делать фото и видео. Я спросила, что он делает, и попросила немедленно прекратить. Он объяснил мне, что собирается показать эти "доказательства" охране, потому что я "очевидно украла" чьего-то ребенка ", - рассказывает мать.

Вопреки всем трудностям, Кейа не жалеет об усыновлении: "В тот день, когда мы принесли Принстона из больницы, изменил наши жизни к лучшему. Быть матерью - лучшее решение в моей жизни. Я стала сильнее, мудрее, добрее и однозначно терпимее."

По мнению Кейи, образование должно преодолеть барьеры расизма, предубеждения, стереотипы и своим примером хочет поощрить людей усыновлять детей, ведь "любовь разноцветная".

"Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбление, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждений. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах.