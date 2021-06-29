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вторник, 29 июня 2021 11:55

Расист устроил стрельбу. Убил двоих чернокожих

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Расист устроил стрельбу. Убил двоих чернокожих
Расист Натан Аллен застрелил на улице темнокожих прохожих. Фото: SUFFOLK COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

В штате Массачусетс, США, 26 июня 28-летний Натан Аллен застрелил двух темнокожих прохожих.

Злоумышленник оказался сторонником превосходства белой расы, пишет BBC.

Жертвами расиста стали полицейский в отставке 68-летний Дэйв Грин и ветеран вооруженных сил США 60-летняя Рамона Купер.

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Аллен украл грузовик, на скорости врезался в пустой дом. Выбравшись из обломков, он пытался украсть еще один автомобиль. Однако у него не получилось.

Тогда мужчина достал оружие и трижды выстрелил в спину Купер, которая проходила неподалеку. После этого он нанес несколько огнестрельных ранений Грину.

Полиция сообщила, что расист был женат, работал и имел докторскую степень. Криминального прошлого у него не было. Оружием злоумышленник владел на законных основаниях.

"Этот человек писал о превосходстве белой расы. Он называл белых людей "высшими хищниками". Также нашли множество рисунков свастики, которые выполнил преступник", - сообщили в полиции.

В штате Техас, США, старшеклассники из школы в городе Аледо "продавали" темнокожих одноклассников через соцсеть Snapchat. Школьники создали группу в сети под названием "Работорговля" и назначили каждому из одноклассников цену. Одного оценили в $100, другого в $1. Название группы меняли на "Ферму" и "Аукцион".

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Дата
29
июня

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