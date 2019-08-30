Радиационный взрыв в России: врач рассказал подробности

На военном в Архангельской области России взорвалась ядерная установка крылатой ракеты. Фото - ТСН

Двое пострадавших в результате взрыва в Северодвинске Российской Федерации умерли от радиационного облучения.

Трое мужчин с серьезными травмами попали в больницу. Они были голыми и накрыты фольгой, а их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на врача Архангельской областной больницы.

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По словам врача, во время госпитализации никто из персонала больницы не знал о том, что пациенты подвергались радиационному заражению. Поэтому никто из медиков не работал в защитных костюмах, а в приемном покое их осматривали голыми руками.

Он подчеркнул, что в операционной дозиметристы зафиксировали возле головы одного из пациентов бета-излучения 25 тыс. микрорентген в час.

8 августа на военном полигоне вблизи села Ньонокс в Архангельской области России во время испытаний на морской платформе взорвалась ядерная установка крылатой ракеты. Погибли пять человек.