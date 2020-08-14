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пятница, 14 августа 2020 06:06

"Ради приличия не вешайте меня слишком высоко", - дочь отравила отца из-за любовника

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&quot;Ради приличия не вешайте меня слишком высоко&quot;, - дочь отравила отца из-за любовника
Мэри Блэнди была образованной девушкой ФОТО: http://myladyweb.blogspot.com/

Аристократ и богатый адвокат Фрэнсис Блэнди впал в кому и умер в своем доме в пригороде Лондона 14 августа 1751-го.

Той же ночью дочь Фрэнсиса 26-летняя Мэри предложила одному из слуг большую сумму денег, если поможет ей выехать во Францию. Мэри отправилась сама, когда тот отказался. Но ее поймали соседи, которые услышали, что мужчину отравили.

Слуги сразу же начали подозревать Мэри. У нее был роман с Уильямом Кренстоуном. У мужчины не было денег. К тому же имел жену в Шотландии. Фрэнсис был против этих отношений.

Сначала Фрэнсис согласился на брак. Уильям поселился в их доме. Но когда он написал жене с просьбой признать брак недействительным, та устроила скандал. Парня выгнали, но Мэри продолжала с ним тайно видеться.

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Пара решила убить Фрэнсиса, чтобы получить наследство. Мэри начала травить его - несколько месяцев подсыпала мышьяк в пищу. Мужчину постоянно тошнило, жаловался на сильную боль в животе. Слуги начали что-то подозревать. На дне сковородки, на которой Мэри готовила для отца, нашли белый порошок. Она попыталась избавиться от него, но слуге удалось спрятать немного.
Мэри признали виновной в убийстве в марте 1752-го. Присяжные и судья понюхали порошок и согласились, что это мышьяк. Экспертизы тогда еще не существовало. Девушку приговорили к повешению.
"Ради приличия не вешайте меня слишком высоко", - сказала палачу.
Кренстоун умер во Франции в нищете.

После посещения ресторана в Иордании отравились 820 человек, один ребенок умер. Все они покупали в этом заведении акционную шаурму.

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Дата
14
августа

"Ради приличия не вешайте меня слишком высоко", - дочь отравила отца из-за любовника

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