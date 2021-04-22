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четверг, 22 апреля 2021 18:58

Работы учат детей с аутизмом социальным навыкам

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Работы учат детей с аутизмом социальным навыкам
Ребенок с аутизмом учится с работами по программе RABI / Asian News

Гонгконзький профессор разработал образовательную программу с использованием ролевых роботов, которая помогает детям с аутизмом улучшить социальные навыки.

Программа "Робот для изменения поведения при аутизме" RABI предназначена для детей с аутизмом в возрасте от 3-х до 18 лет. Она направлена, чтобы помочь им стать более социальными. Об этом пишет Independent.

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Доцент кафедры педагогической психологии Китайского университета Гонконга Кэтрин Со говорит, что с момента запуска программы в 2015 году, ею уже воспользовались более 1200 детей.

"У детей с аутизмом низкая мотивация к взаимодействию с другими и чувствительность к окружающему миру. Поэтому используем роботов, чтобы научить их социальным навыкам, и уменьшить их волнения", - говорит Со.

Работы втягивают детей в ролевые игры и устное общение. Типичный класс состоит из двух маленьких роботов, которые разыгрывают социальные сценарии на столе, помогая детям увидеть разницу между уместным и недопустимым поведением, таким как истерики или крики.

Муза Вонг, 41 год, говорит, что ее пятилетняя дочь участвует в программе уже семь месяцев, и ее социальные и коммуникативные навыки значительно улучшились. Она начала в определенной степени вести социальную жизнь. После взаимодействия с работами детям предлагают попробовать социальные навыки с наставником-человеком.

Программу приняли более 20 некоммерческих групп, финансируемых правительством и государственными школами в Гонконге и Макао.

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