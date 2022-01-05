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четверг, 06 января 2022 03:14

Работников нельзя будет тревожить в нерабочее время

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Работников нельзя будет тревожить в нерабочее время
Люди в отпуске в Черногории / Reuters

Государственным служащим в Бельгии больше не придется отвечать на рабочие звонки начальников в нерабочее время.

С 1 февраля федеральные служащие получат закрепленное законом "право на отключение". Об этом сообщает Daily Mail.

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Ожидается, что этот переход будет распространен на частный сектор, а переход на четырехдневную рабочую неделю также рассматривается как привнесение "культурных изменений" в бельгийский бизнес.

С персоналом можно связываться только "в случае исключительных и непредвиденных обстоятельств, требующих действий, которые не могут ждать до следующего рабочего периода", - говорится в служебной записке министра государственной службы Петры де Суттер.

Согласно новым мерам, государственный служащий "не должен попадать в невыгодное положение из-за того, что не отвечает на телефонные звонки и не читает сообщения, связанные с работой, в нерабочее время".

Это изменение должно помочь бороться с "чрезмерным рабочим стрессом и выгоранием", особенно в то время, когда работа на дому стирает границы между профессиональной и общественной жизнью.

В своем циркуляре министр объяснила, что отключение "связано с положительными результатами для благополучия, такими как лучшая концентрация внимания, лучшее восстановление и более устойчивый уровень энергии".

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законы, упрощающие трудоустройство для иностранцев, в частности украинцев. Об этом идет речь на сайте польского президента.

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