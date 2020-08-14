Работники Минского тракторного завода объявили забастовку и выдвинули требования

Рабочие выступили против Лукашенко. Фото: Reuters

Минский тракторный завод объявил забастовку.

Первая смена прекратила работу, сотрудники выдвинули требования, сообщает "Радио Свобода".

Неизвестно, будет ли работать вторая смена. На территории завода в митинге принимают участие 3-4 тыс. рабочих.

Журналистам рабочие заявили, что руководство завода хочет установить исключительно экономические требования к власти.

Участники забастовки требуют новых честных выборов без участия Александра Лукашенко, немедленного освобождения и реабилитации политзаключенных и жертв насилия и реформирования силовиков с расформированием ОМОН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Били так, что мужчины выли. Не кормили, не давали воды" - освобожденные из минского СИЗО о зверствах ОМОНа

Рабочие угрожают присоединиться к общегосударственной забастовке, если их требования проигнорируют.

Минский автомобильный завод 14 августа прекратил работу. Рабочие бастуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко.