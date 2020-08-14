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пятница, 14 августа 2020 16:45

Работники Минского тракторного завода объявили забастовку и выдвинули требования

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Работники Минского тракторного завода объявили забастовку и выдвинули требования
Рабочие выступили против Лукашенко. Фото: Reuters

Минский тракторный завод объявил забастовку.

Первая смена прекратила работу, сотрудники выдвинули требования, сообщает "Радио Свобода".

Неизвестно, будет ли работать вторая смена. На территории завода в митинге принимают участие 3-4 тыс. рабочих.

Журналистам рабочие заявили, что руководство завода хочет установить исключительно экономические требования к власти.

Участники забастовки требуют новых честных выборов без участия Александра Лукашенко, немедленного освобождения и реабилитации политзаключенных и жертв насилия и реформирования силовиков с расформированием ОМОН.

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Рабочие угрожают присоединиться к общегосударственной забастовке, если их требования проигнорируют.

Минский автомобильный завод 14 августа прекратил работу. Рабочие бастуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко.

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Дата
14
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