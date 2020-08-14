Работники Минского тракторного завода объявили забастовку и выдвинули требования

Минский тракторный завод объявил забастовку.
Первая смена прекратила работу, сотрудники выдвинули требования, сообщает "Радио Свобода".
Неизвестно, будет ли работать вторая смена. На территории завода в митинге принимают участие 3-4 тыс. рабочих.
Журналистам рабочие заявили, что руководство завода хочет установить исключительно экономические требования к власти.
Участники забастовки требуют новых честных выборов без участия Александра Лукашенко, немедленного освобождения и реабилитации политзаключенных и жертв насилия и реформирования силовиков с расформированием ОМОН.
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Рабочие угрожают присоединиться к общегосударственной забастовке, если их требования проигнорируют.
Минский автомобильный завод 14 августа прекратил работу. Рабочие бастуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко.
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