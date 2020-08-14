Работники Минского метро готовятся бастовать

Фото: Nexta Live

Работники Минского метрополитена сегодня в 12:30 начнут забастовку.

"Рабочие ГП "Минский метрополитен" готовятся к забастовке, от сотрудников депо до инженерных служб. Их тысячи, они все разбиты по небольшим группам, сменам и станциям, но они едины с народом", - говорится в сообщении на канале Nexta Live.

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Пассажиров просят присоединиться к акции.

В течение ночи 14 августа в Минске из изолятора на Окрестина выпускали задержанных участников протеста. У выхода из изолятора собрались люди. Встречали задержанных аплодисментами. Освобожденные попросили всех присутствующих не хлопать в ладоши и отойти подальше от ворот изолятора, так как "людей перестанут выпускать".