Работники магазина креативно поиздевались с героя парковки

Работники магазина заставили авто тележками со всех сторон в Аргентине.
Водитель Peugeot 308 припарковался в неположенном месте, где покупатели оставляют тележки, пишет topgir.com.ua.
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Работники магазина решили креативно наказать правонарушителя.
Фото распространяются сетью.
Иногда люди бывают настолько уставшими, что могут уснуть в любом месте и позе. Внешне это имеет очень забавный вид, поэтому всегда привлекает внимание людей
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