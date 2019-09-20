Работники магазина креативно поиздевались с героя парковки

Работники магазина заставили авто тележками со всех сторон в Аргентине.

Водитель Peugeot 308 припарковался в неположенном месте, где покупатели оставляют тележки, пишет topgir.com.ua.

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Работники магазина решили креативно наказать правонарушителя.

Фото распространяются сетью.

Иногда люди бывают настолько уставшими, что могут уснуть в любом месте и позе. Внешне это имеет очень забавный вид, поэтому всегда привлекает внимание людей