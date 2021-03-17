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среда, 17 марта 2021 11:55

Пышнотелая блогерка уменьшила гигантские ягодицы: фото до/после
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Кортни Барнс уменьшила ягодицы. Фото до/после.
Фото: @msmiamitv
Кортни Барнс уменьшила ягодицы.
Кортни Барнс уменьшила ягодицы.
Кортни Барнс уменьшила ягодицы.
Кортни Барнс уменьшила ягодицы.

37-летняя блогерка Кортни Барнс избавилась от филлеров в своих ягодицах, которые имели обхват 150 см.

Женщина решила уменьшить их размер из-за проблем со здоровьем, поделилась она в Instagram.

Ранее Барнс увеличила бедра с помощью нелегального силикона. Национальная служба здравоохранения Великобритании признала эту процедуру опасной для здоровья. Вещество попадает не только в место инъекции, но и в другие части тела. Это может привезти к смертельным последствиям.

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"Сделала около десятка операций по удалению силикона. Раньше я могла зарабатывать в соцсетях много денег благодаря своей внешности, но теперь мне это неинтересно", - прокомментировала Барнс.

Женщина опубликовала в соцсети фото до/после операции по уменьшению бедер. На снимке Барнс предстала с уменьшенными до 120 см ягодицами.

Instagram-модель и дизайнерка 29-летняя Джоселин Кано, которую в сети прозвали мексиканской Ким Кардашьян, умерла после неудачной операции по коррекции формы ягодиц.

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Дата
17
марта

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